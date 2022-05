Andrés Hurtado llama ‘Maléfica’ a Alessia Rovegno, candidata al Miss Perú

Alessia Rovegno se presentó en la reciente edición del programa “Porque es sábado con Andrés”. La bella modelo llegó a Panamericana Televisión junto a Jessica Newton y las otras candidatas al Miss Perú.

El conductor Andrés Hurtado ‘Chibolín’ quedó sorprendido con la admirable belleza de Rovegno y recalcó que tiene una imponente mirada.

“Te veo así como impetuosa, como bella y malvada a la vez, es bonito (…) Cuando entraste como ‘Maléfica’ fatal, pero a la vez bella y tierna, o sea tienes un conjunto de cosas”, fue el comentario del presentador al ver la novia de Hugo García.

“Tus ojos me ponen nervioso, pareces una siberiana (…) Muy linda te felicito”, añadió el conductor de “Porque es sábado con Andrés”.

Lejos de mostrarse incómoda, Alessia Rovegno se mostró agradecida por el comentario de Hurtado: “¿Te parece? No me lo han dicho antes. Muchas gracias... Me encanta tu descripción”.

VIDEO RECOMENDADO

Aldo Miyashiro reaparece en ‘La banda del chino’ tras ampay con Fiorella Retiz

El conductor Aldo Miyashiro reapareció en su programa 'La banda del chino' tras estar alejado de las pantallas por varias semanas por el 'ampay' que protagonizó con su exreportera Fiorella Retiz. El actor también explicó los motivos por el cual tomó la decisión de volver a América Televisión. (Fuente: América TV)