En la reciente edición del programa “Porque hoy es sábado con Andrés”, Andrés Hurtado manifestó sentirse feliz por los logros que viene consiguiendo su hija, Josetty Hurtado, quien pasa un gran momento profesional en su carrera como influencer y asesora de imagen en los Estados Unidos.

El conductor de televisión se mostró orgulloso de Josetty, y señaló que ella ha logrado superarlo con creces. “Estoy realmente orgulloso, cada esquina que me paro me dicen ‘Wow’”, dijo.

“Yo no he comentado porque no me quiero subir a la gran popularidad mundial de Josetty, solo saludé en las redes porque es el momento de ella y es verdad que los hijos pueden superar muchísimo a los padres y hoy por hoy Josetty me superó largo y tendido, porque yo pertenezco solo a Perú y ella pertenece al mundo y maneja 52 marcas”, manifestó.

Hurtado aplaudió el reportaje que hizo el equipo del programa “Magaly TV: La Firme” a su hija. “Quiero agradecer de corazón, profundamente al reportero a quien hizo el reportaje. Ni yo conocía el 70% de lo que hacía mi hija”, apuntó.

Además, la figura de Panamericana de televisión dejó de lado las diferencias con Magaly Medina y le agradeció por el informe que hizo sobre su hija.

“Me importa un bledo la mediocridad de no agradecer. Yo me inclino y le agradezco muchísimo a Magaly Medina, por más diferencias, ha dicho que ya me quiere un poquito, le agradezco muchísimo”, añadió.

