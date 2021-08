El conductor de televisión, Andrés Hurtado sorprendió a propios y extrañas al revelar que detesta el color de su piel durante la última edición de su programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ de Panamericana TV.

Todo ocurrió cuando estaba entrevistando al médico Marcelo Velit, especialista en fertilidad, quien estaba explicando sobre la reproducción asistida.

“Mi papá era de descendencia española, que en paz descanse, era blanco colorado, de ojos verdes. Mi mamá era una mujer morocha, tirando para negra. Y yo salí esta ‘hueva...’. Por eso yo siempre les recomiendo mejoren la raza, ¿no?”, manifestó el conductor de televisión.

De inmediato, el especialista medicó refutó sus declaraciones y aclaró: “Allí hay un error de concepto, el mejoramiento de la raza no viene a través de los ojos azules ni la piel blanca, viene a partir de la salud”.

Sin embargo, el conductor insistió. “No soy hipócrita como todos. Yo detesto haber nacido así, hubiera querido, por lo menos, ser blanco como tú. Yo te envidio. Eso sí, metro 75, pero blanco y de ojos azules o grises. Qué lindo, ¿no? Así no sufro y no tengo que estar pagando”, expresó Andrés Hurtado.

Andrés Hurtado hace polémicas declaraciones

