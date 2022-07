En la reciente emisión de “Porque hoy es sábado con Andrés”, Andrés Hurtado sorprendió a más de uno luego que revelara que años atrás Michelle Alexander le dijo que su hija Josetty Hurtado no “servía para actuar”.

La figura de Panamericana Televisión comentó que cuando su hija se interesó por la actuación acudió a la productora de televisión para pedir una oportunidad; sin embargo, cuando la influencer pasó el casting no logró cubrir las expectativas.

“Yo pensé que había vara para ser actriz, toqué la puerta de Michelle Alexander y me dijo ‘okey, que venga a hacer el casting’, pensé que como era mi amiga la iba a meter, pero me llamó y me dijo que no servía para nada Josetty, ella no pasó el casting”, contó Hurtado en su programa de Panamericana TV.

Frente a esta situación, Andrés le insistió a Michelle que por su amistad la considere para alguna de sus producciones, pero la productora fue tajante y le dijo que no quería hacerle un daño a su hija.

“Me dijo tu hija ni ata ni desata. Yo le dije ‘pero eres mi amiga’ y me dijo’ porque soy tu amiga no le quiero hacer daño. Yo no tenía cultura de lo que es ser actriz, yo no la tenía, yo pensé que era mi amigo es Efraín Aguilar y vas a ir a actuar”, agregó.

No obstante, Jossety no se dio por vencida y se fue a Estados Unidos a estudiar actuación, y tras volver logró participar en “Mi amor el Wachiman”. “Ella viajó a Estados Unidos a estudiar, volvió 5 años después y fue nuevamente a pasar el casting con Michelle Alexander y recién lo consiguió”, reveló su padre.

VIDEO RECOMENDADO

Andrés Hurtado dice que es “un enviado de Dios para salvar la tierra”

El conductor de televisión dijo que tiene contacto con los "mal llamados extraterrestres".