La actriz Angelique Boyer cumplió 33 años este 4 de julio y recurrió a su cuenta de Instagram para agradecer a sus seguidores por las muestras de afecto en redes sociales por su onomástico.

“¡Cumplí 33 años! Gracias por sus mensajes, me llenaron de amor, de buena vibra y de mucha Luz, le doy un significado mágico a este número 33. Gracias a Dios por la salud y familia que tengo (los amo) por el amor que me rodea y por las maravillosas muestras de amor que he recibido, estoy viviendo un año de gratitud al tener trabajo en lo que más amo hacer, con un proyecto entrañable”, expresó la actriz en su red social.

En otra parte de su mensaje público, la actriz de la telenovela “Vencer el pasado” tuvo palabras para Sebastián Rulli, su pareja sentimental.

“Deseo ser mejor persona, conectar más con lo que me hace feliz, mirar hacia adentro con amor y responder con madurez. Juzgar menos, aprender más, reír más seguido y mucho más. Cumplo años muy enamorada y eso hace mágico nuestro nuevo año de vida. Gracias por este amanecer, por tus besos y abrazos Sebastián Rulli”, señaló.

El actor Sebastián Rulli no se quedó atrás y realizó una romántica publicación para su pareja sentimental, donde resaltó las cualidades de la actriz.

“Feliz cumpleaños mi cielo, mi amor. Que sea el mejor de todos hasta hoy. ¡El año de la maestría! Del grado alto de conciencia espiritual. Este año es mágico como tú. Representa el ideal del amor en su más pura expresión, significa entrega, sacrificio y compasión. Este año tiene una vibración especial, tienes el potencial en tus manos de generar una evolución infinita”, dijo.

“Es el año para ser más feliz. Que afortunado soy de poder festejarlo a tu lado y ojalá vivir la mayor cantidad de esos momentos juntos. Que sigas cumpliendo sueños y más años como este. Te mereces todo lo bueno y más. ¡Te Amo!”, concluyó el actor de 45 años.

Boyer y Rulli se mantienen muy unidos desde que iniciaron su relación en 2014 y ahora protagonizan la nueva producción de Televisa a cargo de Rosy Ocampo, “Vencer el pasado”. Con esta telenovela, Sebastián y Angelique suman un total de cuatro veces en dar vida a una pareja de la ficción.

