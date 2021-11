Angie Arizaga captó la atención luego que el último miércoles el programa “Amor y Fuego” revelara imágenes inéditas de un videoclip de Deyvis Orosco, en donde la ‘guerrera’ aparece dándole un apasionado beso al cantante.

Ante las cámaras de “América Espectáculos”, Angie aclaró que las imágenes corresponden a un videoclip que grabó años atrás junto al cantante; sin embargo, nunca salió a la luz.

“Hice uno (videoclip) con Deyvis, hace mucho tiempo atrás, es más cuando estaba rubia hace mucho tiempo que no me acuerdo el motivo por el cual no llegaron a salir, pero ya se sabía de ese video”, dijo al inicio.

La popular ‘Negrita’ señaló que no entiende el morbo con el que se ‘vendió’ un hecho que ya era conocido.

“Es más, lo promocionábamos en el programa de La Chola, que trabajamos juntos, entonces, yo no entiendo cuál es el tema de asombrarse por un tema que ya se había mencionado antes”, enfatizó.

“Es parte de mi trabajo, es actuación, pero la gente siempre va a querer sacar lo negativo. Yo sé lo que hago”, afirmó notoriamente incómoda. “Me he besado con actores también, es parte de mi trabajo, no es que... así se hizo, no entiendo el morbo”, agregó.

Por su parte, Jota Benz resto importancia a la escenas del beso entre Deyvis Orosco y su novia.

“Qué te puedo decir hermano, es algo que ya hemos hablado antes, desde hace mucho tiempo, fue hace qué... dos o casi tres años”, afirmó. “La gente en la televisión van a armar su mejor guion para tratar de vender lo más que ellos quieran, pero nada”, acotó.

