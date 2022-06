Angie Arizaga y Jota Benz mantienen una sólida relación desde su oficialización a inicios de 2021, por lo que han tomado la decisión de unirse de una manera más personal con la convivencia. En un reciente informe del programa “Estás en todas”, ambos abrieron la puerta de su hogar para una amena entrevista.

En esta oportunidad, la pareja de chicos reality sorprendió al confirmar que comparten un hogar. “Bienvenidos a la casa ‘Benzaga’”, fue lo que dijo Angie Arizaga antes de empezar la entrevista con “Estás en todas”.

Durante la nota, Angie y Jota se mostraron muy románticos y contaron detalles sobre su convivencia. Además, mostraron diversos rincones del hogar que comparten, incluso su habitación.

“Todo con Angie ha caído como por su propio peso y siempre de manera natural. Nos ayudó bastante que nos teníamos que despertar a las 6 a.m. porque yo la acompañaba a la radio, la dejaba ahí y yo me iba a entrenar”, contó Jota Benz.

Angie y Jota abren las puertas de su hogar.

Sobre el inicio de su relación, Angie Arizaga aseguró que todo se dio durante una invitación para el programa “En boca de todos”, donde le recordaron que ella solía molestar a su compañero de “Esto es guerra”.

“Creo que fue en ‘En boca de todos’, donde me hicieron recordar que yo lo molestaba bastante en el programa. Después le comenté a alguien de la producción algo como: ‘me parece atractivo’, así empezó ‘Dale Play’ y me pusieron a hacer unos retos de actuación con Jota”, contó Arizaga.

“En pandemia nos alejamos, le dije: ‘vente a mi casa y la pasamos juntos’. No quiso, me choteó”, aseguró Arizaga. “En mi cabeza era que no me voy a venir a meter a la casa de toda tu familia. Si yo salía, entraba y por ahí contagiaba a alguien, no”, respondió el cantante.

VIDEO RECOMENDADO

Natalie Vértiz sobre su aparición en Al fondo hay sitio

Natalie Vértiz sobre su aparición en Al fondo hay sitio