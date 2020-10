Angie Jibaja compartió con sus seguidores de las redes sociales la buena noticia de que después de varios meses pudo reencontrarse con sus hijos. A través de sus Stories de Instagram, la modelo publicó unas imágenes donde se dejó ver feliz al lado de sus pequeños, Gia y Yanko.

“Ahora soy la mujer más feliz de la vida. Gracias Jehová. Hasta los pájaros cantan, qué felicidad”, escribió sobre uno de los videos.

En otra historia, la modelo manifestó que compartía las imágenes íntimas porque quería que supieran que está unida a sus hijos. “Hoy será el único día que comparto. Quería que sepan que estamos unidos”, añadió.

Meses atrás, la ‘chica de los tatuajes’ perdió la custodia de sus dos hijos, quienes ahora viven con su papá Jean Paul Santa María, y la pareja de este, Romina Gachoy.

En conversación con el programa “Modo Espectáculos”, Angie Jibaja declaró hace unos días que no siente rencor por Romina Gachoy y le agradeció por cuidar a sus hijos.

“Le agradezco bastante a Romina, a ellos. Me los han cuidado bien, estoy contenta por eso. Cualquier cosa que haya pasado, ya fue. Muchas veces he hablado cosas que no son y yo le pido disculpas, a ella sobre todo”, declaró.

