Antonio Cartagena dio su descargo luego que sus exparejas se presentaron en el set del programa “Magaly TV: La Firme” para asegurar que el cantante no cumple con la manutención de sus menores hijas.

En comunicado de prensa, el cantante señaló que sí cumple con la manutención de su hija de 4 años, fruto de su ex relación con Vanessa Tenorio. Además, él aclaró que “no le debe 14 mil soles de los devengados por el cobro de las regalías del periodo 2017 y 2018, como aseguró la madre de la niña a un medio local”.

“La señora (por Vanessa Tenorio) cobra el 32% de mi sueldo y 32% de mis regalías. Yo percibía 2500 de la promotora donde trabajo y el 32% era 800 soles, pero debido a la pandemia las empresas bajaron hasta en un 50% el sueldo a los trabajadores, no solo paso conmigo sino con muchos trabajadores en el país para no ser despedidos en pandemia. Ahora percibo 1250, por ello me descuentan 384 soles de mi sueldo actual. Yo no estoy haciendo lo que me da la gana como dice la señora, si fuera así ya estaría preso, yo cumplo conforme a ley”, indicó en comunicado de prensa.

Cartagena aseguró que no hay sentencia por manutención de alimentos, proceso que lleva cinco años en los tribunales y aun no hay veredicto. Lo que hay es “retención transitoria de su sueldo y de sus regalías”, hasta que salga la sentencia y se regularicen los pagos.

“La señora quería que le pague 10 mil soles mensuales de manutención, creía que era millonario. Quise conciliar con ella, le iba dar un dinero, donde vivir y amoblarlo, pero ella decidió ir a juicio. Pidió el 32% de todos mis ingresos, van cinco años de juicio y no hay sentencia todavía pese a ello cumplo con mi responsabilidad”, explicó.

“Ahora, los 14 mil soles que dice que le debo no es cierto, porque los peritos no han determinado la cantidad exacta de las regalías del 2017 y 2018, es más de hacerlo será el juez quien ordene pagar, yo no puedo ir al banco y pagarle porque este tema esta judicializado. Otra cosa, al monto que salga debe descontarse los 4000 mil soles que le delante de regalías, eso ella no dice, su único fin es perjudicarme. Está mal asesorada”, añadió.

Aclaró que debido a la pandemia sus ingresos se vieron reducidos y no cobrará regalías de los años 2020 ni 2021 del Apdayc, pese a ello sigue cumpliendo con la manutención de su hija: “Más de un año estuve sin cantar debido a la pandemia, pese a estar sin trabajo he cumplido con la manutención. No soy mala persona, ni me hago el desentendido con mi responsabilidad, estoy cumpliendo conforme a ley, es lo que la ley ha determinado, ahora sí a la señora no le gusta lo que indica el juez no es problema mío. La señora Vanessa Tenorio quiso ir a juicio yo quise conciliar. Lo que digo es verdad, no tendría por qué mentir”.

Sobre el caso de su hija con Roxana Valiente, Antonio Cartagena no se refirió al respecto en comunicado de prensa. Sin embargo, el cantante señaló en el dominical “Día D” que pidió una prueba de ADN desde el 2020, detalle que fue desmentido por la madre de la menor en el programa “Magaly TV: La Firme”.

