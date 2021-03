El torero español Antonio Pavón se encuentra en Perú realizando los trámites correspondientes para poder llevarse a su hijo a España. En una reciente entrevista con “Magaly TV, la firme” reveló cómo fue el acuerdo con Sheyla Rojas para tomar esta decisión.

Luego que la modelo y expresentadora de “Estás en todas” revelara que se quedará en México por una temporada por asuntos laborales, se comunicó con el padre de su hijo, Antonio Pavó, para que recoja al menor en Perú y lo lleve a vivir con él a España.

Como no podía ser de otra manera, el torero español no lo pensó dos veces y de inmediato viajó a Perú para iniciar los trámites necesarios para que su hijo viva con él. Los detalles fueron revelados por Pavón al programa conducido por Magaly Medina.

“Me tomó de sorpresa, no me lo creía, eran las 3 de la mañana en España por el cambio de horario. Pegué un salto de la cama, esto es increíble, esto parece un sueño, leí y decía: ‘Antonio, puedes venir por Antoñito a Perú, llévatelo a España’. No me lo creía”, indicó Pavón.

“No durmió tres días, de verdad vamos a ir a ver a Antoñito, tenía una ilusión por verlo”, añadió Joi Sánchez, prometida de Antonio Pavón, quien también formó parte de la entrevista para el programa de ATV.

Cabe señalar que hace un par de días, Antonio Pavón le pidió la mano a su pareja, la peruana Joi Sánchez, en una reunión familiar celebrada en Trujillo. De acuerdo al programa de Magaly Medina, el torero y su hijo saldrán del país esta semana.

