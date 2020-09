Antonio Pavón, expareja de Sheyla Rojas y padre de su único hijo, lamentó que la figura de televisión haya quedado fuera del programa sabatino “Estás en Todas” luego de la polémica en la que se vio envuelta con el futbolista Luis Advíncula.

“(La salida de Sheyla) es una noticia que no me alegra, a mí lo único que me preocupa es el bienestar del niño”, dijo el español en una entrevista para el diario Trome.

Por otro lado, el exconductor de televisión señaló que apenas se vuelvan abrir las fronteras buscará llegar a nuestro país para reunirse con su hijo, pues aseguró que hay mucho “descuido” con el pequeño.

“Cuando abran las fronteras iré a Perú, mi hijo es lo más importante que hay en mi vida y necesita ayuda, hay mucho descuido”, precisó.

Días atrás, en un enlace con el programa “En Modo Espectáculos”, Pavón contó que su actual pareja y su hijo mantiene una buena relación. “Se conocen a la perfección, se conocen bien. Antonito quiere mucho a Joe y Joe a Antoñito. Es una mujer que tiene un corazón muy bonito y la verdad es que todo es amor y sonrisas”, dijo.

Sin embargo, Antonio señaló que su felicidad no es plena debido a que no tiene al lado a su hijo. “Para tener la felicidad plena, sería tener a Antoñito a mi lado. La distancia es muy dura en especial por las condiciones que está Antoñito. Lo que hago acá es trabajar mucho para que él se sienta orgulloso de su papá”, puntualizó.

