Karol G y Anuel AA han dado mucho que hablar estos meses tras no pronunciarse si su sonado romance llegó a su fin. Sin embargo, el reguetonero confirmó la noticia a sus seguidores.

Mediante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Anuel AA aceptó que hay mucha controversia sobre el fin de su relación con la colombiana, por lo que prefería dar su versión.

“Karol y yo... hace tres meses y medio o cuatro meses que no estamos juntos”, comentó al inicio de la transmisión.

Del mismo modo, el puertorriqueño señaló que su ruptura sentimental se dio por cosas del destino y no por una infidelidad, como especulaba la prensa. “Es lo normal que haya decidido tomar su rumbo. Ella tomó su camino y yo, el mío”, aclaró.

“Yo no le fallé, ella no me falló. (Son) cosas que pasan en una relación común y corriente”, agregó.

“No hubo un tema con otra mujer. La quiero y la adoro con toda mi vida, quiero que la siga rompiendo, que cumpla todas sus metas, como lo ha hecho hasta ahora”, sentenció.

En noviembre del 2018 la pareja confirmó su romance y ambos se mostraron bastante enamorados, al punto de tatuarse juntos. Sin embargo, desde inicios del 2021 los rumores de su separación se intensificaron.

