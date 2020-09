Ariana Grande cautivó nuevamente a sus seguidores. En esta oportunidad, la cantante compartió una gran noticia para sus fans en sus redes sociales: está cada vez más cerca de presentar un nuevo éxito musical.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la intérprete de “7 Rings” compartió un breve fragmento de cinco segundos de lo que aparenta ser su próximo lanzamiento musical. SI bien es poco tiempo, es suficiente para presagiar que el tema dará que hablar.

Sumado a la prodigiosa voz de Ariana Grande, el adelanto muestra una melodía acompañada del sonido de un reloj en su base, elemento particular en el trabajo musical de la artista estadounidense.

Hasta el momento se desconocen más detalles en torno al nuevo tema de Ariana Grande; sin embargo, se especula que se titulará Know my love". Además, el tema sería la gran apuesta de la cantante tras el éxito de “Rain on me”, colaboración con Lady Gaga.

Ariana Grande atraviesa un gran momento a nivel profesional. La cantante fue una de las protagonistas de la noche de los MTV VMA’s donde no solo actuó con Lady Gaga, sino que también fue premiada por su colaboración.

Por otro lado, la intérprete de “Thank U, Next” no solo conquista en los escenarios, sino también en sus redes sociales. Recientemente, Grande se ha convertido en la primera mujer en lograr superar la barrera de los 200 millones de followers en Instagram.

