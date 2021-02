El empresario y expareja de Alejandra Baigorria, Arturo Caballero, rompió su silencio tras ser vinculado sentimentalmente con la cantante de salsa Yahaira Plasencia, con quien se le ha visto en más de una oportunidad.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Arturo Caballero descartó que tenga una relación con la intérprete de “Y le dije no” y “Ulala”, pero resaltó que la salsera es “una chica linda, talentosa y trabajadora”.

“Soy amigo de Yahaira y tenemos amigos en común. Ella es una chica muy linda, talentosa y trabajadora… Ahora somos amigos y tenemos una buena amistad”, expresó Caballero, expareja de Alejandra Baigorria.

¿Qué dijo Yahaira Plasencia sobre Arturo Caballero?

Por su parte, Alejandra Baigorria también se pronunció sobre la cercanía de su expareja y Yahaira Plasencia y aseguró que no le afecta el presunto romance que podrían haber empezado.

“Cuando uno supera algo en la vida, ya no importa. Estoy feliz, viviendo mi momento, lo que haga el mundo entero no me interesa, mientras que no me afecte y, la verdad, eso no me afecta”, expresó la ‘guerrera’.

“Les deseo la felicidad, paz y amor, que encuentren el amor, todo el mundo que encuentre el amor y sean muy felices”, añadió la integrante de “Esto es guerra” a las cámaras de América espectáculos.

VIDEO RECOMENDADO

Alejandra Baigorria sobre la presunta relación de su ex y Yahaira Plasencia

Alejandra Baigorria se pronuncia sobre presunta relación entre Yahaira y Arturo Caballero