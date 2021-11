Arturo Carmona, famoso actor mexicano, captó la atención tras brindar detalles de los motivos que lo llevaron a terminar su relación amorosa con Aracely Arámbula, actriz y madre de dos hijos de Luis Miguel. Incluso, el artista mexicano aseguró que llegó a ser como el padre de los hijos de la famosa.

En entrevista con el conductor Fernando Lozano, Carmona confesó que su relación con Arcely sí se vio afectada por la ‘sombra’ que había dejado Luis Miguel, conocido popularmente como “El Sol”.

“Sí, fuimos pareja, fuimos novios… Hacemos ‘Perfume de gardenia’, ella es Gardenia, yo soy el villano de la historia, convivimos y mucho. Empezamos a convivir… Nos hicimos novios en Sonora precisamente, de gira, en una cena en la que estaba Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez, muy padre y nos veíamos muy seguido, prácticamente todos los días”, reveló el actor.

El artista mexicano reconoció que le parecía una falta de respeto que la protagonista de “La Doña” se quedara con Luis Miguel cuando sus hijos visitaban al cantante.

“Yo le aplaudía que ella pretendiera y provocara que el papá viera a sus hijos, lo que no entendía es que ella fuera y se quedara ahí mismo. Yo lo que hice en ese momento [en esa misma situación], sin tener aviones, iba hasta donde mi hija estaba y me quedaba en un hotel. Hay que respetarse a uno mismo”, dijo sobre las visitas de la actriz a su ex.

Otro factor que influyó en el fin de su romance con Aracely fue que la actriz ocultaba la relación que mantenían. “Estaba muy cansado de muchas cosas. Lo curioso es que toda la familia [de ella] estaba conmigo, yo estaba ofendido, además me escondía, yo pensaba: ‘No estoy tan tirado al catre como para que me estés escondiendo’”, reveló.

“Empecé a cansarme y aparte me ocultaba, [pensé] ‘¿Qué estoy haciendo yo aquí?’. Llegó un momento en el que me cansé y ella lo entendió muy bien y hoy lo hablamos y ella me dice que le hubiera gustado regresar el tiempo”, acotó.

Finalmente, Arturo Carmona dijo que había logrado un vínculo muy cercano con los hijos de la actriz, incluso dijo que llegó a ser “como el papá de esos niños”.

“Los niños y yo tuvimos un vínculo muy bonito… convivíamos. Me atrevo a decir que llegué a ser el papá de esos niños en ese tiempo. Yo con ganas de tener más hijos imagínate”, contó Carmona.

