Arturo Chumbe, reconocido coreógrafo del recordado programa infantil “María Pía y Timoteo”, en el programa “Moloko Podcast” sorprendió al revelar que muchas veces se tuvo que disfrazar del dragoncito para bailar junto a la animadora.

El coreógrafo explicó que esta situación se daba debido a que la relación entre María Pía Copello y Ricardo Bonilla (Timoteo) no era muy buena y rara vez ensayaban juntos los números musicales.

“Todo el mundo sabe que María Pía y Timoteo se odiaban y no ensayaban. Había ensayos solo con ella o solo con él, nunca estaban juntos en los ensayos (...) La productora me decía: ‘puedes hacer de Timoteo’ y yo feliz porque si es para apoyar el programa y que me cuesta meterme un ratito en Timoteo y que mi musical -porque yo era el coreógrafo- salga bien”, contó en un inicio Chumbe.

Asimismo, Arturo comentó que solo participaba en los musicales donde María Pía y Timoteo tenían que tener contacto físico.

“Nunca estaban juntos en los ensayos, fue muy poco que yo haya visto a Ricardo Bonilla ensayando con María Pía, de agarrarse. Él se aprendía todo, pero cuando no se podían ver ¿Qué hacía?”, recalcó.

