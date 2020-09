El actor Arturo Peniche no solo se ha visto afectado por la crisis mundial que desencadenó la COVID-19, sino que también puso punto final a su relación con Gabriela Ortiz, con quien estuvo casado durante 38 años. Ante su separación, se especuló que Sharis Cid, su consuegra, fue la responsable, por lo que el artista mexicano salió al frente para responder.

En una nueva entrevista con el programa de YouTube “En casa de Mara”, que conduce la periodista Mara Patricia Castañeda, el actor habló sobre su situación actual y no pudo evitar las lágrimas al decir que está muy afectado.

“Estoy desgastado mentalmente y neta, espiritualmente Mara, porque pasé por unos meses terribles de duelo, dolor, de pérdida y muchas cosas. Hasta mi hijo Brandon me habló y me dijo, ‘oye papá, ¿estás bien?’. Le dije ‘no, estoy enojado’ y me dice ‘¿si sabes por qué?’, le digo ‘si, sí sé por qué’”, manifestó.

“A través de esa entrevista me doy cuenta que también estoy muy triste, Mara. Y como te dije, yo me estoy quitando de Gaby; porque no quiero serle, por el momento, un estorbo, si esto se arregla o no se arregla, que espero en Dios que… No sé, lo que Dios decida, tenemos que poner de ambas partes, lo nuestro cada quien”, añadió Peniche.

Asimismo, Peniche respondió a la revista TVNotas, que hace algunos días indicó que Sharis Cid, su consuegra, era responsable de la ruptura entre el actor y Gabriela Ortiz tras 38 años de matrimonio.

“Este dolo, no contra mí, sino contra mi esposa, una mujer que no tiene la facilidad como yo de poder decirle a este hombre (Joel Rodríguez) en la cara lo que significa para mí; a mi consuegra, a Sharis, ¿qué vela tiene en el entierro Sharis, por Dios? Lo peor es que comentan que Sharis se me pasea en bikini, como si mi esposa en bikini no se viera igual de guapa y preciosa”, precisó.

“Las fechas están pésimamente mal. ¿Cómo se atreve a hablar de mi familia y jugar con mi familia y de lucrar con mi imagen? Ahí está el problema cuando alguien falto de moral agarra un micrófono y dice estupideces. Ese es el poder que tienen los ignorantes de hoy, que muchos se llaman periodistas”, agregó Peniche.

