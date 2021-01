El cantante Bad Bunny se sumó a la lista de artista latinos que han presumido en sus redes sociales su trabajada figura, algo que ya han hecho otras estrellas de la música como los reguetoneros Daddy Yankee, Nicky Jam y Farruko.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de “Dakiti” y “Mia” compartió una fotografía suya donde muestra que aprovechó el tiempo alejado de los estudios de grabación para ponerse en forma.

En la fotografía, tomada por el propio Bad Bunny con su teléfono móvil, se puede apreciar al cantante sin polo, dando a relucir su bien trabajado torso frente a un espejo. “Estoy en mi peak”, escribió junto a su instantánea.

Como era de esperarse, sus incondicionales seguidores elogiaron la imagen y la figura del reguetonero. “Que bien te hizo alejarte un poco”, “pásame la dieta”, “¿Quieres ocasionar un infarto colectivo?”, son algunos de los mensajes de sus fans.

Por otro lado, en una reciente entrevista al diario El País, el puertorriqueño confesó que le es difícil mantener la cordura. “Algunos días es difícil, pero no me ha dado tiempo a volverme loco”, señaló, entre risas, respecto a su ocupada agenda.

“Hace poco que tengo 100% claro en la cabeza lo que he conseguido, quizá hace un año o seis meses. Pero hasta entonces, muchas veces se me olvidaba, sentía que era el chamaquito del supermercado. Pasaba algo y decía ‘diablos’ y luego ‘ah, no espera, si yo lo tengo aquí’”, añadió.

