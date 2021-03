La actriz y cantante peruana Bárbara Cayo, la mayor de las hermanas Cayo, celebrará el Día Internacional de la Mujer, el próximo lunes 8 de marzo, con el lanzamiento de su nueva canción “#Mujer”, una balada con la que busca “inspirar a las mujeres”.

Hace una semana, a través de sus redes sociales, Bárbara Cayo compartió el primer adelanto de este nuevo sencillo. Por si fuera poco, en una segunda publicación presentó la portada de su próximo lanzamiento.

“No tengas miedo de ir lento... Ten miedo de quedarte quieto #Mujer. Pueden escucharla el 8 de marzo, el Día de la Mujer, en todas las plataformas digitales”, escribió la artista nacional junto a su publicación.

A través de un comunicado, la mayor de las hermanas Cayo confesó que una persona en quien confiaba le dijo “cosas muy desagradables” y la lastimó, por lo que con su canción espera inspirar a las mujeres a que no permitan este tipo de actos.

“Hace un tiempo permití que alguien en que puse toda mi fe, energía, alegría, cariño, confianza y más, me dijera cosas muy desagradables, horribles, que no eran ciertas, disminuyendo mi persona como mujer, madre y profesional… En ese momento me sentí débil, alejada de mí… Perdí fuerzas, se me fue la fe, las ganas de creer en las personas”, señaló.

“Así que esta canción se trata de eso, de recordar quién eres, quien fuiste, quien puedes ser. De sacar nuevamente las ganas y la luz que llevamos todas dentro de una siempre, porque eso nunca se apaga, y se prende solo si una lo quiere, si abres tus alas, dejas ir, vuelas y liberas lo malo y lo bueno de una vez”, añadió en su mensaje.

