La agrupación nacional Bareto hace frente a la pandemia del COVID-19 y presenta su álbum “El amor no es para los débiles”, una producción discográfica que marca una nueva etapa de la banda. El disco ya está disponible en plataformas digitales.

“La salida de este disco significa mucho para el grupo, por lo accidentado y lo mucho que se hizo esperar y porque nos dimos mayor licencia para experimentar con sonidos y colaboraciones. Salimos de nuestra zona de confort que ofrece una producción con un sonido popular, para explorar más por la psicodelia y la cumbia en sus diferentes vertientes latinoamericanas”, señaló Rolo Gallardo, guitarrista y compositor del grupo a través de un comunicado.

“El amor no es para los débiles” llega en un momento especial para Bareto, que se encuentra renovado y dispuesto a salir a dar a conocer sus nuevas canciones, con la inclusión sobre el escenario de la artista urbana La Mamba como vocalista, quien junto a Jaír Montaño, sumarán fuerza para poner su voz en los distintos estilos que encontramos en el álbum.

Para la grabación, el grupo contó con la participación de renombrados artistas nacionales e internacionales, como Esther Dávila “Bartola”, Rossy War y el gran Pablo Villanueva “Melcochita”, con quienes interpretan “Te sigo”, “Ay ay ay” y “Los marcianos”, respectivamente; mientras que los colombianos María del Rossario, Chongo y Janio Coronado, participan en “Cumbia circular”, “Perdido” y “Suéltame”.

“El amor no es para los débiles” fue grabado entre Lima y Bogotá por Humberto Chaparro, la producción estuvo a cargo de Felipe Álvarez y Kike Purizaga realizó la producción vocal de algunos temas. El disco fue editado en vinilo y distribuido digitalmente por el sello europeo A Go Go Records, especializado en world music.

El arte del disco fue realizado por Amadeo Gonzales, “Carboncito”, quien lo escuchó y tuvo total libertad de plasmar en sus ilustraciones el espíritu de la música. Es, junto a la música del álbum, una pieza muy importante de este trabajo.

