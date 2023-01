Diversas celebridades ‘tiraron por la borda’ varios años de noviazgo o matrimonio en el 2022, como también hubo algunos que se consolidaron y dieron el gran paso. Uno de esos casos es la relación entre Becky G y Sebastián Lletget, quienes usaron sus redes sociales para anunciar a sus seguidores que se casarán este año.

Si bien ambos están muy enamorados, la que constantemente sube contenido de la relación es Becky G. Hace unos días publicó un video en el que aparece bailando junto a su prometido al ritmo de la canción “Cien años” de Manuel Mijares y Pedro Infante.

Ahora último, la cantante y actriz mexicoamericana volvió a mostrar sus sentimientos públicamente al mencionar la temporada baja que le tocó vivir a su novio, pero confía en que su situación cambiará y demostrará el tipo de madera de que está hecho.

“A medida que comienza la pretemporada, no puedo evitar reflexionar sobre lo salvaje que fue el año pasado para nosotros”, empieza escribiendo Becky G, quien agregó no poder sentirse más orgullosa de su pareja.

“Terminamos el 2022 entrando en una nueva etapa y entramos en este año con más fuerza que nunca. La visión y nuestras metas son claras”, indicó

A corazón abierto

Posteriormente, la cantante de raíces mexicanas no pudo evitar dejar de mencionar los momentos difíciles que pasó Sebastián Lletget en las filas del FC Dallas de la Major League Soccer la última temporada.

“Nuestros corazones están abiertos. No puedo dejar de mencionar que durante la baja temporada has estado trabajando lo más duro que te he visto para cuando vuelvas a la cancha. ¿Qué F*CK es una temporada baja? Aquí no hay ni un día de descanso porque sabemos que nunca se detuvo”, sentenció.

Por último, la intérprete de “Fulanito”, “Mayores” y “Sin Pijama” contó que su pareja conoció buenos gimnasios en lugares que ni siquiera él sabía que existían, dejando entrever que este 2023 se vendrán mejores cosas. “¡Algo me dice que es el mejor hasta ahora! Si dios quiere por supuesto”, finalizó.

