Becky G, reconocida por temas como “Mayores” y “Sin pijama”, es una de las intérpretes de reguetón más sonadas en el mundo, Gracias a sus redes sociales, la cantante logra compartir sus actividades diarias con sus millones de seguidores, como por ejemplo sus clases de box.

Los últimos días no han sido los mejores para la joven artista, según ha reconocido ella misma en su cuenta oficial de Instagram. Pero lejos de dejarse llevar por los pensamientos negativos, la intérprete urbana ha decidido liberar tensiones practicando box.

“Hoy me desperté temprano para ser mi meditación y compartí mis agradecimientos con el universo. Aunque el resto de mi día me costó mucho esfuerzo mental y emocionalmente sentí que sería perfecto acabar mi día haciendo algo que me ayuda relajarme”, escribió Becky G junto a un video.

“He estado pasando por mucho en lo mental. Sesión nocturna anoche. Siempre se siente bien ponerse el guante”, añadió en otra publicación que acompañó de un video suyo entrenando con un instructor.

Como era de esperarse, sus incondicionales seguidores han enviado cientos de mensajes de motivación a la joven intérprete de reguetón. En algunos de ellos, sus fans le hacen saber que extrañan su música.

Becky G ha decidido tomarse un tiempo para meditar y reflexionar antes de lanzar nueva música, es por eso que en sus redes sociales solo postea cosas relacionadas a su vida personal y no a su carrera.

