Eiza González y Belinda protagonizaron un intercambio de palabras en Twitter en 2013, una “pelea” virtual que evidenció la enemistad de las famosas cantantes y actrices.

Un episodio que al parecer sigue en la retina de los internautas porque fueron precisamente ellos quienes acaban de revivir este enfrentamiento cibernético.

Te inspíraste o no lo superaste nunca 🤣#EizaGonzalez pic.twitter.com/YLea7jZVL4 — Love, Charlie (@Amarilloazuul) July 3, 2021

y para esto eiza gonzález diosa qn es amiga de danna, puso este tweet, dicen q defendiendo a danna porq hace años hubo una tipo pelea entre eiza y belinda por estos tweets, tipo se tiraban indirectas pues, y ya, fue ese el pedo pic.twitter.com/Y4WiYUXdmW — ani ¹¹² (@hskprit) July 4, 2021

Fue el pasado sábado que Eiza escribió un mensaje que algunos seguidores de Belinda calificaron como una “indirecta” en referencia a la pelea que la cantante y González tuvieron hace casi 10 años en redes sociales.

La pelea virtual de Eiza González y Belinda. (Foto: Captura Twitter).

“Cuando tú fuiste yo ya fui y regresé... cien veces”, escribió la actriz el sábado 3 de julio en Twitter. Inmediatamente algunos fanáticos de Belinda comentaron que el mensaje de la celebridad estaba relacionado con la antigua rencilla entre las dos cantantes.

Cuando tu fuiste yo ya fui y regrese…. CIEN veces. — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) July 3, 2021

Ante esta situación, Eiza escribió que ella ya no recuerda el pleito que tuvo con la cantante de “Luz sin gravedad” en el 2013.

“¿Oigan, todo bien en casa? Uno ya no puede twittear algo sin querer conectarlo a algo. No todos amanecimos comiendo gallo tranquilos. Nada más para que sepan mi tuit no tiene nada que ver con algo de hace 10 años. Pero gracias por participar”, aclaró.

Oigan? todo bien en casa?? Uno ya no puede twittear algo sin querer conectarlo a algo. No todos amanecimos comiendo gallo tranquilos. Namas pa q sepan mi twit no tiene nada que ver con algo de hace 10 años. Pero gracias por participar — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) July 3, 2021

