Hace unas semanas, Belinda Schüll, madre de la cantante mexicana Belinda, anunció que contrajo la temible COVID-19 y se supo que tuvo dificultades respiratorias debido a esta enfermedad.

Sin embargo, este fin de semana la progenitora de la intérprete de ‘Niña de la Escuela’ anunció que está libre de COVID-19 a través de sus redes sociales.

“Hoy me despido del oxígeno, de las inyecciones, de los medicamentos. Mi hoy es un renacer. En este nuevo comienzo, amo la vida más que nunca, es una segunda oportunidad que la vida me regaló y sé que nunca me rendí. Gracias Dios por qué me diste la fuerza, para recuperarme y me diste tu luz compañía y protección”, escribió Belinda Schüll en su cuenta de Instagram.

Además, colocó una frase del famoso autor japonés Haruki Murakami: “Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Aunque una cosa sí es segura, cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella”.

Como se recuerda, la cantante Belinda estuvo muy preocupada por su madre y publicó en Instagram sus deseos para que su progenitora se recupere pronto. “Mami te vas a poner bien pronto y vamos a festejar tu salud que es lo más importante. Te quiero”.

