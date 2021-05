El lunes 25 de mayo se convirtió en un día inolvidable para la cantante Belinda, pues su ahora novio Christian Nodal le pidió la mano en un ambiente mágico. Si bien hoy todos hablan del anillo de 3 millones de dólares que le entregó, del lujoso restaurante que mandó cerrar para hacerle la tradicional pregunta tras 9 meses de noviazgo y hasta mencionan a Lupillo Rivera en los memes del compromiso, esta historia de amor marcada por la música mexicana se inició de manera muy particular: con un primer encuentro donde él no supo qué hacer mientras la escuchaba cantar y un cupido que no descansó hasta ver juntos a los coaches de ‘La Voz Azteca’.

La pareja conocida cariñosamente como ‘Nodeli’ dio un paso más en su mediática relación con sus planes de contraer matrimonio. El intérprete anunció la buena noticia en su Instagram y aseguró que su novia Belinda Peregrín Schull lo acababa de hacer “el hombre más afortunado del mundo”.

En una locación de ensueño, el restaurante “Salvaje” ubicado en Barcelona, España, que el cantante de 22 años de música regional mexicana rentó solo para ellos por unos 600 mil pesos mexicanos (30,000 dólares) y que fue decorado con pétalos de rosas, múltiples arreglos florales y un juego de luces resplandeciente, según detalla Infobae, le entregó un anillo con un gran diamante de la joyería Angel City Jewelers valorizado en 3 millones de dólares.

Historia de amor y cupido

Christian Nodal y Belinda se conocieron en los Premios de la Radio, que se llevaron a cabo en noviembre del 2019 en Dallas, Fort Worh, Texas. Él ganó el premio a “Mejor Artista Masculino del Año” y ella el reconocimiento de “Colaboración del Año”.

En esa oportunidad, la también actriz que actualmente participa en la grabación de una serie ‘Bienvenidos a Edén’ en España, cantó el tema ‘Amor a primera vista’ junto a Horacio Palencia y Los Ángeles Azules. Gran parte de los asistentes se paró a bailar, pero hubo uno que permaneció sentado en primera fila. Ella se dirigió a él y sacó a bailar a Christian Nodal mientras entonaba: “Y tomar junto a ti el café de las mañanas, despertarte a besos complaciéndote en mi cama y mirar tu cara, tu carita sonriente que sepa la gente que te quiero y que me quieres”.

En ese momento no había ninguna relación entre los dos artistas y con el tiempo el mexicano reveló que se puso muy nervioso y no supo qué hacer, solo atinó a darle una vuelta y agradecerle que se haya acercado. Por su parte, la intérprete reveló en TvNotas que aquella noche el músico no le quitaba la vista de encima y que luego se encontraron tras bambalinas y se tomaron una foto.

A inicios de 2020 ambos fueron anunciados como jueces del reality show ‘La Voz Azteca’, transmitido por TV Azteca, donde el amor se terminó de concretar y ahora que se supo sobre su compromiso, apareció un cupido.

Tras la pedida de mano de Christian Nodal a Belina, un comentario llamó la atención y hasta le agradecieron su labor como cupido. (Foto: @nodal / Instagram)

En la publicación en Instagram hecha por Christian Nodal donde se le ve besando a su novia tras darle el anillo, uno de los comentarios llamó poderosamente la atención. Se trata de Reading Pantaleón, un estilista originario de Santo Domingo, República Dominicana, quien asegura haber unido a la pareja.

“¡Guay, guay, guay! ¡Qué felicididad! @nodal, @belindapop, ¡estoy muy, muy, muy feliz por ustedes! ¡Siempre supe! ¡Soy el mejor cupido del mundo mundial! ¡Felicidades!”, escribió.

Él ha trabajado con diversas celebridades y para la portada de diciembre de 2020 donde Belinda y Nodal posaron para People en Español, Pantaleón fue el responsable de la imagen de ambos.