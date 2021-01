Beto Ortiz reveló que la Policía Nacional del Perú (PNP) lo multó por bajarse la mascarilla y no guardar el respectivo distanciamiento de un sujeto a quien enfrentó en la calle por llamarlo pedófilo en redes sociales y a quien denunció por participar en un plantón que hicieron un grupo de personas frente a su casa por sus comentarios sobre las muertes en las marchas contra Manuel Merino en noviembre pasado.

En la última edición de su programa “Beto a Saber”, el periodista mostró cómo perseguía -micrófono en mano- a Arnold Suárez, un usuario de Twitter con más de 13 mil seguidores. “Es gracioso cuando uno ve a una turba envalentonada, pero a esos mismos personajes, separados de la multitud, separados de la batería, y se pone uno frente a frente, y ¿qué es lo que queda?”, dijo inicialmente sobre el hecho.

“Yo estoy francamente decepcionado porque yo esperaba a cada uno de esos valerosos corajudos miembros de la generación del bicentenario, para blandir argumentos y vencerme en una polémica discusión con las ideas nuevas de esta época, sin embargo cuando han venido acá,… Ahí nomás”, agregó sobre la actitud de su presunto agresor.

Inmediatamente, procedió a contar el motivo de que haya quitado la mascarilla y dejara su rostro al descubierto. “La policía me puso una multa por haberme bajado la mascarilla y me parece muy bien. Yo me bajé la mascarilla para que él me vea la cara pelada y que me dijera lo que no se atrevió, ya que solo me decía ‘bájate, bájate’”, expresó Beto.

Luego continuó con: “Sí, yo me bajé la mascarilla adrede... Yo ya tuve COVID-19 y lo que tengo ahora son anticuerpos, así que si alguno de ustedes se contagia, me avisa y yo le hago transfusión para que tengan mis anticuerpos en su cuerpito”.

