La bailarina brasileña Brenda Carvalho confesó que, tras 12 años de relación con el exfutbolista Julinho, ha empezado un tratamiento especial para convertirse en madre. La confesión la hizo a las cámaras de América Espectáculos.

En conversación con el reportero del bloque de espectáculos, la ganadora de “El Gran Show” confesó que se someterá a un tratamiento especializado para convertirse en madre. Según dijo, ella espera “dar el siguiente paso”.

“Estoy justamente haciendo un tratamiento, vamos a ver si me funciona. Mañana (hoy) tengo la cita a las 9 de la mañana. Estoy bien, voy a conversar mañana y por eso no puedo hablar porque no sé que me van a decir”, contó Brenda.

“La idea es conversar con el doctor, ver que me dice, que me recomienda y a ver que hacemos para dar el siguiente paso”, añadió la modelo brasileña al citado medio.

Asimismo, al ser consultada por el secreto de su relación, Brenda aseguró que es muy amiga de Julinho, por lo que se cuentan todo y su “gran secreto” es hacer muchas bromas.

“Conversación, comunicación, sonrisa y mucho chiste. Yo creo que una relación tiene que ser ‘pata’ primero, mejor amigo. Yo creo que ese fue nuestro gran secreto, el hecho de conversar y decirnos todo es chévere”, reveló.

VIDEO RECOMENDADO

Janet Barboza y Ethel Pozo indignadas con congresistas

Janet Barboza y Ethel Pozo indignadas con congresistas: "Es un mal chiste" https://www.americatv.com.pe/noticias/