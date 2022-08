El programa “Esto es bacán” sorprendió a sus seguidores al presentar a la excandidata al Miss Perú e influencer, Brenda Serpa Acevedo, como su nuevo jale en la tercera fecha del reality.

La hermana de las actrices cómicas Gabriela y Claudia Serpa, quien es administradora de profesión, se mostró emocionada de ingresar al espacio juvenil conducido por Gian Piero Díaz y Rossana Fernández Maldonado, sin embargo, sorprendió al confesar que había pedido permiso en su trabajo para asistir al programa.

“Cuando me dijeron a mí es un reality como que la pensé un poquito y luego me dijeron: ‘vas a ayudar a gente y será por una buena causa’, entonces dije: ‘no se diga más’ y aquí estoy. Solo le digo a mi jefe que no me bote de la chamba porque he pedido permiso, se llama Mauricio”, comentó.

¿Qué más pasó en la tercera fecha de “Esto es bacán?

Este sábado 27 de agosto, ‘Zumba’ volvió a hacer de las suyas e intentó robarle un beso a Rossana Fernández Maldonado por segunda vez. En esta oportunidad, la conductora mostró su incomodidad ante cámaras.

“Esto me demuestra que no puedo confiar en ‘Zumba’. Oye cobarde baja acá, esto no se va a quedar así. Qué falta de respeto, yo soy una señora. Has traicionado mi confianza por segunda vez”, arremetió.

'Zumba' se disculpó con Roxana. (Video: Willax)

