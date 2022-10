La cantante Britney Spears eliminó su cuenta de Instagram tras revelar detalles de los abusos que recibió por parte de su padre, James Parnell Spears.

La intérprete sumaba más de 40 millones de seguidores en su red social, una vitrina donde la ‘Princesa del pop’ podía desahogarse de manera pública luego que un juez dictaminase el fin de su tutela legal.

En su última publicación, la cantante dijo que fue tratada como “un perro” por los propios integrantes de su familia, especialmente por su padre.

“Lo diré hasta el día que me muera... ¡Mi familia arruinó mi vida! (...) Ellos me trataron como a un put* perro (...) Mi papá siempre me dijo que estaba gorda, así que nunca me sentí bonita o suficientemente bien y pienso que eso me hizo sentir lo más feo, el miedo de estar asustada por lo que él haría (...) ¡Él nunca fue un padre para mí porque él siempre estaba ebrio!”, sentenció Spears.

Para finalizar su mensaje público, Britney Spears expresó que tiene un oscuro deseo para su progenitor: “Todas las mañanas me despierto y cada noche antes de irme a dormir le rezo al put* Dios que recibas solo 5 minutos del dolor que sentí en ese lugar durante 4 meses! ¡Rezo para que te quemes en el infierno, lo siento hijo de put*!”.

Actualmente, Britney Spears ya no cuenta con la tutela de su padre y es “libre”, pero todo parece indicar que las heridas de la artista están abiertas.