La modelo Brunella Horna decidió confesarse por redes sociales sobre la primera conversación que tuvo con Richard Acuña en Whatsapp.

El hecho inició con una pregunta de sus seguidores en Instagram sobre cómo la conquistó el excongresista. “Cuéntanos a detalle cómo te enamoró Richard, lo del Whatsapp”, se lee en la pregunta.

La exchica reality afirmó que en dicho momento ella protagonizaba algunos escándalos y recibió un mensaje de él. “Yo estaba justo en vivo en la TV, en mi momento de escándalos y de la nada me llegó un mensaje diciendo ‘Oe flaca, para con los escándalos’. Y me reí, le puse jajaja y desde ahí no paramos de hablar”, señaló Brunella.

Horna también reveló en sus historias de Instagram que mantiene una muy buena relación con su suegro César Acuña.

Finalmente, la modelo y empresaria habló con sus seguidores sobre las distintas pastillas para bajar peso que se encuentran en las redes sociales.

“Ningún batido, ninguna pastilla mágica. De verdad tengan mucho cuidado cuando vayan a tomar estas pastillas supuestamente mágicas que bajan en una semana. Una vez tomé y la verdad casi me muero, me quería morir, no pude dormir, tuve que ir al doctor”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Brunella Horna habla de las cirugías en Instagram

Brunella Horna habla de las cirugías en Instagram - diario ojo