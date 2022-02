Brunella Horna sorprendió la mañana de este lunes al no aparecer en “América Hoy”, programa al que se unió hace algunas semanas para acompañar en la conducción a Janet Barboza, Ethel Pozo y Edson Dávila ‘Giselo’.

Sus compañeros notaron su ausencia luego de la emisión de una nota en la que se daba cuenta de quiénes podrían ser los participantes de la edición especial de “Esto es Guerra” por su décimo aniversario, que se estrenará este noche a las 7 p.m.

“Todo muy bonito, lo de los 10 años, pero a todo esto... ¿Y Brunella? ¿No me digan que la bajó?”, preguntó el popular ‘Giselo’. “Mi querida ‘cacatúa’ pensé que no te ibas a dar cuenta”, le respondió la popular ‘Rulitos’.

“Yo sí me di cuenta cuando llegué al camerino y he preguntado por todos lados: ‘¿Dónde está Brunella?’. Yo he estado sola en el camerino”, dijo asombrada Ethel Pozo por la desaparición sin explicación de la pareja del excongresista Richard Acuña.

Fiel a su estilo, Barboza no perdió el tiempo y agregó: “Bueno, ya que se dieron cuenta... nadie me hace caso, es que a mi no me escuchan... Yo les anuncié que no iba a llegar a fin de mes, yo les dije”, ante lo cual los reclamos de sus compañeros no se hicieron esperar

“No, no no, eso es maldad... Yo le dije a Brunella ven con tu agua Florida”, agregó Edson de manera sarcástica, mientras que Christian Dominguez destapó otra hipótesis: “Derrepente va a estar en ‘Esto es Guerra’, derrepente ha sido convocada”.

“¿Cómo no va a estar si ha sido presentada como la flamante nueva conductora de esta temporada? Esto es obra de la señora Janet”, agregó la hija de Gisela Valcárcel, frente a los que Barboza respondió entre risas: “Lo único cierto acá, es que (las conductoras) no nos duran”.

Janet Barboza comenta la ausencia de Brunella Horna en el programa https://www.americatv.com.pe/noticias

