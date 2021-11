Brunella Horna estuvo en el set de “En boca de todos”, programa que este jueves presentó la lista de los personajes más guapos que han sido superados en talento y belleza por sus hijos. La modelo no se mostró conforme con la recopilación e hizo un reclamo en vivo.

A la empresaria no le gustó para nada que su actual pareja, Richard Acuña, no haya sido considerado, por lo que no dudó en hacer sentir su voz de protesta ante Tula Rodríguez y Maju Mantilla.

“Estoy un poco incómoda porque han hablado de muchas personas del medio, del Perú y todo, pero no veo a Richard, él también superó a su papá”, reclamó Brunella Horna, desatando rápidamente la respuestas de los conductores.

Tula Rodríguez le respondió que podrá ver a su pareja en la recopilación de los rostros más bellos cuando se anime a tener un hijo con él. Brunella, por su parte, recordó que Richard Acuña ya tiene dos hijos, producto de su anterior relación.

Elogió a Pancho Rodríguez

Brunella Horna también fue consultada sobre qué chico reality debe ser considerado el soltero codiciado de “Esto es Guerra 2021″, y su respuesta sorprendió a más de uno. La modelo escogió a nada menos que Pancho Rodríguez.

