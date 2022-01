La joven empresaria, Brunella Horna no está de acuerdo con la supuesta relación que estaría naciendo entre Flavia Laos y Austin Palao debido a que el modelo fue expareja de Luciana Fuster, quien estaría saliendo con Patricio Parodi.

“No me gusta. Flavia tú no puedes caer en ese palito. Tú ya estás en otro nivel, no caigas en eso... No puede caer en lo mismo... Flavia no tiene que caer en ese juego y que la gente comente. A ella la auspician marcas internacionales, está en otra”, señaló tajante Brunella Horna en ‘Más espectáculos’.

Sin embargo, Valeria Piazza salió a favor de Austin Palao a quien calificó como un chico bueno. “Austin es un buen chico, es noble, amable, trata muy bien a las mujeres. Qué pasa si Flavia realmente se enamora de Austin”.

Tras la opinión de Valeria, Brunella Horna dejó en claro que no tiene nada contra Austín Palao, lo que no le gusta es que Flavia caiga en el juego de estar con el ex de Luciana Fuster.

“Quiero aclarar (que no esta de acuerdo con la relación entre Flavia y Austin) porque se comenta que Luciana está con Patricio y Austín es el ex de Luciana. No me gustaría que Flavia caiga en ese juego de que estoy con tu ex también, a eso me refiero... Esperemos que sea un amor de verano nada más, la calentura del verano, pero que quede allí para no comentar esas cosas”, expresó.

