La joven empresaria Brunella Horna se tomó unos minutos del programa ‘Más espectáculos’ que conduce junto a Valeria Piazza y la reportera Ximena Dávila para aclarar que Melissa Parede nunca le pidió un vestido de canje.

Todo ocurrió el último jueves cuando Brunella Horna anunció en el espacio de espectáculos que estaba a punto de lanzar una nueva colección de vestido y que Melissa Paredes le había pedido uno en canje.

Sus declaraciones generaron titulares en diversos medios de comunicación, ante esto Brunella sintió vergüenza por la mentira que dijo y decidió este último viernes aclarar la situación.

“Ayer tomé mucho café, entonces estuve un poco acelerada y mandé una nota de Melissa Paredes y justo estaba hablando de mi vestido y dije: ‘Bueno, Melissa me pidió un canje’ y eso es mentira, lo dije de broma, eso no es verdad. Melissa dirá: ‘está loca porque dice eso, qué le pasa, nunca le he hablado en mi vida’”, señaló Brunella Horna.

“Yo salí del programa y yo decía: ‘Dios mío’. De verdad me daba vergüenza lo que había dicho por qué a Melissa no la conozco, no es mi amiga, pero ya quisiera darle un vestido porque es regia. Eso fue mentira, lo del vestido es mentira”, agregó.

Valeria Piazza aseguró haberse sorprendido por los titulares que generó la broma de la empresaria. “Lo dijiste de broma, pero al levantarme temprano por el temblor vi todos los titulares de Brunella que le pidió un vestido de canje”, dijo entre risas.

