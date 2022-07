La conductora de televisión Brunella Horna apareció en el programa “América Hoy” sin su anillo de compromiso, hecho que sorprendió a todos en el set el último 25 de julio. Al ser consultada por este detalle, la joven presentadora aclaró lo sucedido.

En conversación con el programa América Espectáculos, la joven presentadora de TV confesó que “se olvidó” de ponerse el anillo al salir de su casa porque todavia no está acostumbrada a usarlo. Asimismo, descartó que haya tenido problemas con su prometido Richard Acuña.

“Estaba maquillándome y digo: ‘¡mi anillo, me olvidé!’ No lo había traído, lo que pasa es que acá cuentan todo lo del camerino no se puede decir nada. Edson me delató y se me pasó, salí rápido, me falló la alarma y me olvidé ponerme el anillo”, contó Horna.

“La verdad le pido disculpas (a Richard Acuña, su novio). Yo creo que a todo el mundo le puede haber pasado. Pasó una semana (desde su pedida de mano), pero es que recién me estoy acostumbrando, me había olvidado”, agregó la conductora de “América Hoy”.

Brunella Horna asegura que su novio no es millonario

Asimismo, la joven presentadora de TV se refirió a los posibles gastos que hará en su boda y señaló que ni ella ni su novio son millonarios, por lo que están trabajando duro para hacer la ceremonia que sueñan.

“Millonario y plata como cancha es mi suegro, por favor, quítense esa idea de la cabeza. Los dos trabajamos muchísimo y obviamente tenemos nuestros ahorros, pero recién estamos viendo los presupuestos”, precisó.

