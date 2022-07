La cantante Brunella Torpoco sorprendió a sus fans peruanos al anunciar su regreso oficial a los escenarios locales para el próximo 7 de agosto. El show se realizará en Fronteras Unidas de Independencia y significará su retorno tras una prolongada ausencia en Perú. Actualmente, la artista se encuentra en medio de una gira por Estados Unidos.

“Estoy más fuerte que nunca…”, es el espectáculo donde la cantante chalaca marcará un nuevo inicio en su carrera donde la acompañará artistas de primer nivel como Combinación de la Habana, Son Tentación, Bembé, Antonio Cartagena, Tania Pantoja, N Samble, Álvaro Rod, JP Chamaco, Barrio Fino, Farik Grippa entre otros.

“Mi público me pide y voy a regresar por ellos y porque por mis venas respiro música. Me he presentado en varios escenarios fuera de nuestras fronteras, pero mi tierra es mi tierra. Gracias a Palmeras Producciones por esta oportunidad. Mi retorno será a todo lo grande y ellos están preparando un espectáculo sin precedentes. Mi público merece lo mejor”, sostuvo la artista a través de un comunicado.

“Tengo la seguridad de brindar un show de nivel con Palmeras Producciones y por eso no dude en cerrar con ellos para que mis seguidores reciban lo que merecen. Un buen espectáculo”, agregó la cantante.





Cabe señalar que el gran retorno a los escenarios de Brunella Torpoco, también tendrá grandes exponentes de la salsa como N Samble, Combinación de la Habana, Bembé, Antonio Cartagena, Álvaro Rod, Barrio Fino, JP Chamaco, Farik Grippa, entre otros. Las entradas están a la venta en Teleticket.

