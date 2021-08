Bruno Pinasco dio a conocer que recibió su segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus COVID-19. A través de unos videos publicados en su Storie de Instagram, el conductor de televisión expresó su emoción tras ser inoculado.

“Llegó el momento de la segunda dosis… Voy a pedir que me pongan el suero de Capitán América. Ahí vamos segunda dosis”, señaló la figura de América Televisión, mientras se trasladaba en auto al vacunatorio.

Cuando llegó el momento de recibir la vacuna, el conductor de “Cinescape” se mostró nervioso, por ello, la enfermera le pidió que se relaje.

“Vamos sea valiente, está poniendo el hombro. Indicaciones: no sobar, no rascar el brazo vacunado. Esa son algunas de las indicaciones para que no se inflame el brazo”, dijo el personal médico. “Que se inflame tipo musculo”, respondió Pinasco generando la risa de la enfermera.

Finalmente, el hermano Chiara Pinasco compartió una fotografía donde aparece posando junto al personal médico y escribió: “Gracias nuevamente a todo nuestro personal de salud y primera línea por su dedicación y esfuerzo”.

Bruno Pinasco recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 el pasado 13 de julio. En ese entonces, el presentador se volvió tendencia en redes sociales tras conocerse que estaba en la base cuatro.

