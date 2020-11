A puertas del estreno del álbum “BE” de BTS, el cantante J-Hope envió un emotivo mensaje a través de Weverse (una aplicación para las fans de la agrupación) dirigido al ARMY.

Según una reciente publicación de Nación Rex, el rapero de 26 años recurrió a esta aplicación para expresar su emoción por este nuevo material, donde todos los integrantes de la banda se han visto involucrados de manera personal.

“El idol (por J-Hope) no pudo ocultar su emoción a través de las palabras y confirmó que los chicos de BTS disfrutaron mucho de crear este álbum y compartieron risas a través del proceso creativo. Además, de acuerdo con J-Hope se trata de un disco que los refleja perfectamente y que será sumamente especial para los integrantes del grupo y los fans”, se señaló en Nación Rex.

Finalmente, J-Hope recalcó que espera que “BE” ayude a sus seguidoras a “darle un buen cierre al 2020″, en medio de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

El álbum “BE” se estrenará este viernes 20 de noviembre en todas las plataformas digitales. “Life Goes On”, “Fly To My Room”, “Blue & Grey”, “Skit”, “Telepathy”, “Dis-ease”, “Stay” y “Dynamite” forman parte de este disco.

