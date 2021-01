BTS ha empezado el 2021 con grandes noticias para sus fans. El próximo 19 de febrero, la famosa agrupación de K-Pop lanzará su nuevo álbum “BE (Essential Edition)”, una reedición del exitoso “BE (Deluxe Edition)”.

Según el comunicado de prensa oficial, el álbum “encarna toda la gratitud que BTS tiene hacia sus fans, quienes siempre los han apoyado hito tras hito”.

Hasta el momento se desconoce el tracklist definitivo de “BE (Essential Edition)”, pero se sabe que probablemente contenga ocho temas entre ellos: " Life Goes On”, “Fly to My Room”, “Blue & Grey “,” Skit “,” Telepathy “,” Dis-Ease “,” Stay " y su gran éxito “Dynamite”.

También según el comunicado de prensa, BE (Essential Edition) también presentará algunas cosas que son diferentes de la versión Deluxe. Además, BTS dará a conocer “regalos sorpresa” para el ARMY en los días previos al lanzamiento de Essential Edition.

En noviembre, BTS recibió una nominación al Grammy a la mejor interpretación de dúo/ grupo pop “Dynamite”, su primer sencillo en inglés. La canción debutó en el número 1 en el Billboard Hot 100 en agosto, convirtiendo a BTS en el primer grupo surcoreano en encabezar la lista.

