Caitlyn Jenner rompió su silencio tras el anuncio de que “Keeping Up with the Kardashians” llegará a su fin en 2021. Según contó, nadie de su familia le había contado la decisión de antemano.

En lugar de recibir la noticia de sus hijas Kylie y Kendall Jenner, o de sus hijastras Kourtney, Khloé i Kim Kardashian, Caitlyn dijo que se enteró de la lamentable noticia a través de la televisión. “¡Lo escuché en las noticias!”, dijo Caitlyn durante una aparición en “The Morning Show” de Australia, presentado por Larry Emdur y Kylie Gillies.

“Nadie me llamó, lo escuché a través de los medios. ¿Me sorprendí con la noticia? No”, agregó Jenner, quien en todo momento esbozo una sonrisa.

Asimismo, aprovechó su aparición en la televisión para felicitar a su exesposa, Kris Jenner, y su familia por haber protagonizado un exitoso programa de 20 temporadas. “Es probablemente el mayor reality show de la historia. Hay más de 500 episodios durante 14 años”, dijo Caitlyn.

“Las chicas y Kris han hecho un trabajo increíble con el programa y lo han mantenido durante tanto tiempo. Pero todo el mundo está en un lugar diferente ahora y creo que es hora de seguir adelante. ¡Pero qué carrera!”, añadió en su declaración.

Como se recuerda, Caitlyn Jenner fue una participante frecuente de “Keeping Up with the Kardashians” desde su debut en 2007 hasta su divorcio de Kris Jenner en 2015 y su posterior cambio de género.

