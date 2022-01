Debido al creciente número de casos el gobierno decidió imponer toque de queda y hay quienes no la acatan. Esta semana un joven protagonizó un escándalo al agredir verbalmente al personal de serenazgo de Miraflores y efectivos de la Policía Nacional.

Esta situación fue aprovechada por el actor cómico, Carlos Álvarez, quien fiel a su estilo, parodió la situación en su cuenta de YouTube, donde a un día de publicado el video ya cuenta con más de 200 mil reproducciones y miles de ‘likes’.

“‘Buena Carlitos, quizá algunos no gusten de la reacción violenta del padre, pero hay hijos mayores de edad que no asumen sus faltas y encima quieren tener la razón dónde no la tienen’; ‘Nada como la fuerza de saber que te corresponde todo lo que puedas imaginar amigo Carlitos Álvarez. Bendiciones y todo lo mejor. Me muero de risa de la parodia solo falta la de #javiersoriano’; ‘Estaba esperando este video con muchas ganas... Eres lo máximo Carlitos siempre alegrando mi día’”, fueron algunos de los comentarios que generó.

Pero no solamente el joven fue protagonista de este escándalo sino también el padre, quien explotó por la actitud de su hijo al maltratar a las autoridades. Debido a que la reacción del padre no pasó desapercibida, Carlos también lo parodió.

No es la primera vez que Carlos Álvarez imita a un personaje que realiza un escándalo por no cumplir con las normas impuestas debido a la cuarentena. Recordemos que el actor imitó a un sujeto que no quiso escuchar al personal de Serenazgo del distrito de Magdalena mientras paseaba a su mascota.

