Carla Carbo Ponce de León, aún esposa de Carlos Galdós, acusó al showman ante cámaras de “Amor y Fuego” de pedir reducción de alimentos a más del 50% del monto para los dos hijos que tienen.

Carbo comentó que ambos conciliaron hace tres años cuando se separaron y los montos prefiere reservarlos, pero la reducción es de más de la mitad. “Pretende hacer una reducción exagerada”, señaló ante las cámaras del programa de Willax TV

“Tú eres una persona exitosa en todo lo que haces, tienes tus shows, tienes mejor solvencia económica y no sé por qué quieres hacer lo contrario. Tiene varias empresas, no solo una”, contó la mujer.

Sobre la separación, Carbo Ponce de León comentó que se dio por fuertes diferencias y señaló que hasta firmó un documento para que no hable de él, caso contrario debía pagar 50 mil soles.

Carbo aseguró que está dispuesta a hablar con él para llegar a un acuerdo, pues lo considera un padre presente con sus menores, pero afirmó que la comunicación con él no es muy buena.

“Tengo una regla con él que me hable por escrito, porque no me llama por teléfono, yo no quiero hablar con él... Él tiene formas que para mí no son adecuadas”, acotó.

Este diario intentó comunicarse con el conductor radial, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta nota.

VIDEO RECOMENDADO

Carlos Galdós explota contra los influencers que prefieren promocionar marcas

Carlos Galdós explota contra los influencers que prefieren promocionar marcas y los tilda de ‘cag...nes’ null