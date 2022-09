Según un nuevo libro que cita a exempleados de la familia real británica, el rey Carlos III del Reino Unido es un “jefe muy exigente consigo mismo” que tiene un “temperamento feroz y una ética de trabajo feroz”, y se muestra siempre abierto a sugerencias de “asesores externos”.

En el reciente libro de Valentine Low, “Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown” (“Cortesanos: el poder secreto tras la Corona”), se pueden leer historias y anécdotas de los extrabajadores de la realeza, que en su momento llegaron a trabajar con el que en ese entonces era el príncipe Carlos. El periodista y experto en realeza británica ha ofrecido un pequeño adelanto a través del diario The Times.

El rey Carlos III es “un jefe exigente”

Una de las grandes revelaciones de Low es cómo el nuevo rey siempre ha esperado mucho de su personal, sobre todo, tal y como alega una de las fuentes del periodista, porque “es muy exigente consigo mismo”.

Carlos III del Reino Unido. (Foto: AFP)

El monarca “siempre está trabajando. Siete días a la semana. Así que en cualquier momento puede querer llamarte para algo... El ritmo es bastante intenso”. Su ascenso a la Corona traerá, por tanto, una infinidad de cambios en el palacio de Buckingham. Del nuevo rey, el autor afirma que “quienes lo rodean trabajan en condiciones draconianas. El monarca sabe lo que quiere y no le asusta el trabajo duro”.

Carlos III “suele caer fácilmente bajo el hechizo de los demás”

Otra fuente que prefirió no revelar su identidad confirmó también cómo, alrededor del nuevo rey, parece haber cierta competencia por ver quién se gana su confianza: “Todo el mundo quiere estar cerca del poder que rodea al rey y a la difunta reina, y ver qué pueden conseguir”.

Según Low, el rey se muestra siempre abierto a sugerencias de “asesores externos”, sean celebridades o empresarios, lo que “podría conllevar problemas para la familia real británica” ya que, como afirma una fuente, Carlos “suele caer fácilmente bajo el hechizo de los demás”.

