El cantante Carlos Barraza, más conocido como ‘Tomate’, se presentó en el programa “Magaly TV, la firme” y habló sobre la carta notarial que le envió la madre de su hija, Vanessa López por no visitar a su bebé.

“Hace un mes que no va, el lunes o martes le mandé una carta notarial porque él me hizo una demanda de visitas y otra de alimentos, no entiendo porque la demanda de visitas porque a él nunca se le ha prohibido ver o estar con la bebé”, señaló López en el programa de Magaly Medina.

Frente a tal acusación, Tomate Barraza se pronunció y desmintió que no haya visitada a su hija. Además, señaló que recientemente se sometió a una intervención quirúrgica por la que tuvo descanso médico.

“Yo tuve una intervención quirúrgica el 4 de octubre, tengo una semana de operado. Le he mostrado a la producción los mensajes que le envié. Yo vi a mi hija normal. No quiero que ella me condicione, por eso he recurrido al poder judicial para el régimen de visitas”, respondió.

Asimismo, Tomate Barraza aseguró que no le dio la visa americana a Vanessa López para que tramite la visa de su hija porque ella todavía no tiene edad para viajar.

“Ella lo que me pide es la visa americana mía más mi pasaporte para tramitar los pasaportes de los dos pequeños... Yo no soy el papá de su hijito mayor, ella me manifestó que el papá de la criatura no tiene la visa americana y vive fuera del país, en Europa. Ese es el detonante”, manifestó.

“Una niña que no tiene conciencia, todavía no tiene dos años, no sabe quien es el ratón Micky... Muy aparte del novio, mi niña es muy pequeña para que viaje y ella lo está afirmando en un audio”, agregó.

Finalmente, se levantó de su asiento y amagó con retirarse del set para evitar confrontaciones con la madre de su hija. “Lo siento, Magaly, de verdad discúlpame, pero no quiero confrontaciones”, dijo antes de pararse y decir que se iría.

