Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo conforman una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento latino. Los actores se casaron en 2019 y desde entonces disfrutan de su romance de una forma intensa.

Pese a que retomaron sus actividades laborales, los famosos han demostrado que son a prueba de todo y disfrutan cada instante juntos. Prueba de ello es la reciente publicación de la actriz colombiana en sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de “Café con aroma de mujer” compartió una emotiva publicación suya, junto a Sebastián Caicedo, donde muestra a su “familia completa”.

“Lo que nos costó tomar esta foto. Ahora sí, ¡con la familia completa! Te amo, Sebastián Caicedo. #freud #mambo #capuchino Psd: por la cara de Freud y Mambo ya se podrán imaginar si quieren o no a capuchino”, escribió en la leyenda de su post.

Como se recuerda, la actriz colombiana se encuentra lejos de su hogar grabando la nueva versión de “Café, con aroma de mujer” junto a William Levy y otros grandes actores. A través de su Instagram, Carmen Villalobos reconoció que Sebastián Caicedo la apoya totalmente.

“Amo cuando yo ya no puedo más y me dice: ‘Vamos, dale, estás en la última etapa, tú puedes, no te preocupes, tú no te preocupes de esto que yo me encargo de esto para que tú puedas hacer esto’, entonces de verdad encontrar a un hombre así es maravilloso. Es maravilloso tener un apoyo de tu pareja 100%”, reconoció Carmen en una reciente transmisión en vivo en Instagram.

