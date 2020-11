El actor Eleazar Gómez ha causado revuelo en México tras ser detenido por supuestamente agredir e intentar estrangular a su novia, la peruana Stephanie Valenzuela.

Es así que la prensa mexicana no ha dejado de esperar las visitas que iba a recibir el recordado actor de ¨Rebelde". Justo el programa “Suelta la Sopa” registró que Rosalba Ortiz, mamá de Geraldine Bazán, visitó a Gómez en la Fiscalía de Justicia.

El mismo medio señaló que Ortiz es comadre de la madre de Eleazar Gómez. “Vengo a petición de su mamá, aquí estamos, que es mi comadre... Su mamá está enferma, ya lo saben, ella está enferma, no puede venir, pero obviamente que ella está pendiente de lo que está pasando”, señaló a la prensa.

Del mismo modo, afirmó que lo apoyaban pero iban a esperar qué decía la justicia. “Claro que lo vamos a apoyar, pero será el juez el que determine, yo no sé, lo queremos mucho pero no sé que esté pasando, yo me acabo de enterar hace media hora, lo apoyamos estando con él, pero no somos justicia, el juez decide, la ley decide y la buena voluntad”, afirmó.

Cabe señalar que el actor fue trasladado el pasado viernes al Reclusorio Sur, donde tendrá que esperar su proceso legal.

