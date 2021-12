Cassandra Sánchez de Lamadrid sorprendió a sus miles de seguidores de Instagram luego que compartiera una fotografía en la mostró cómo luce tras haberse convertido en madre por primera vez.

La empresaria compartió su fotografía junto a un extenso mensaje en el que reflexionó sobre los estándares de belleza.

“Cada vez que te miras al espejo, ¿pasa por tu mente la idea de encontrar a alguien diferente devolviéndote la mirada? o ¿Qué tu cuerpo luzca como lo has idealizado: cintura de avispa, caderas anchas y piernas redondeadas? Incluso, esperas que tu figura se asemeje al de las mujeres de tu edad que tienes alrededor o las que no conoces, pero sigues en redes sociales”, se lee en las primeras líneas de su mensaje.

La pareja de Deyvis Orosco recomendó a sus seguidores a no compararse con otras personas. “Repite después de mí: No debo compararme con NADIE, no somos iguales y cada una tiene su propia historia. No se trata de ser perfecta o cumplir con los estándares de belleza, se trata de darte cuenta de que depende de ti sentirte bien en tu propia piel buscando siempre ser tu mejor versión”, señaló.

Tras ello, la hija de Jessica Newton enfatizó que se encuentra en una etapa en la que está en paz con su cuerpo.

“Una de las cosas que tenía muy claras cuando quede embarazada, es que quería estar activa cuando Baby Milan llegará al mundo para así poder adecuarme a su rutina y poder mantener la mía. (Si, yo volví a trabajar desde casa apenas salí de la clínica porque es parte de mi ADN.). Me guie de mi doctor cuando me dijo que una faja tiene buenos resultados ya que ayuda a la contención y pronta recuperación. Mi estado actual: En PAZ con mi cuerpo y disfrutando del proceso”, acotó.

Su publicación suma más de 13 mil “Me gusta”. En los comentarios sus fanáticos aplaudieron su mensaje y resaltaron que luce hermosa a pocos días de haberse convertido en madre.

“Te ves regia”, “Eres una gran mujer hermosa de alma y esa sabías palabras nos dan ánimos a muchas, Gracias”, “No quedamos igual físicamente, pero eso es lo de menos”, “Estás quedando regia, ahí estás igualita a tu mamá”, “Cada proceso es diferente y debemos disfrutarlo al máximo. Muy de acuerdo contigo”, son algunas reacciones de sus fans.

