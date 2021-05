El 2020 no fue solo un año difícil para la familia de la pequeña Mila Sneddon por el confinamiento por la pandemia de COVID-19 en Reino Unido, sino porque ella recién llevaba 4 meses con sus quimioterapias para luchar contra la leucemia. En esos días no solo se aislaron en diferentes hogares para protegerla, sino que se capturó una imagen que conmovió a Catalina de Cambridge y que se incluyó en su proyecto de fotografía ‘Hold Still’. Los meses han pasado y la esposa de Guillermo de Cambridge lo acompañó a un viaje por Escocia donde no solo participó de eventos protocolares como miembro de la familia real británica, sino que el último 27 de mayo cumplió el sueño de la adorable niña a la que conoció e invitó a tomar el té. Esta es la conmovedora historia donde Kate Middleton fue una princesa en todo el sentido de la palabra.

Cuando Europa afrontaba la primera ola del coronavirus, la duquesa instó a la gente a retratar con sus teléfonos móviles o cámaras cómo estaban conviviendo con la enfermedad. Las imágenes fueron diversas, pero una llamó su atención. Se trataba de una niña de cinco años que saludaba a su padre desde la ventana de la cocina, en referencia a la distancia social, pues él debía continuar trabajando y no vivía a su lado. Ella era Mila y hace un mes habló con Catalina por teléfono. La esposa del nieto de Isabel II del Reino Unido le prometió que vestiría de rosa cuando pudieran verse en persona.

Catalina de Cambridge conversó con Mila tras conmoverse con su fotografía durante el confinamiento. (Foto: @dukeandduchessofcambridge / Instagram)

El momento tan esperado llegó y la pequeña y su familia fueron invitados al palacio de Holyroodhouse, residencia de la familia real en Edimburgo y la duquesa sí que cumplió su promesa.

Kate Middleton hizo su entrada al salón luciendo un vestido camisero de la firma ME+EM que combina los tonos fucsia y chicle. El look para tan especial ocasión incluía el cabello semirrecogido y unos tacones de terciopelo rosa palo.

El feliz encuentro

“Hola, Mila, ¡mírate! Quiero darte un gran abrazo, es genial poder conocerte en persona”, le dijo la duquesa de Cambridge a la pequeña al verla también con un vestido rosa, pero en una versión más pastel. “Me encanta tu vestido, ¿puedes hacer un pequeño giro? Y tus zapatos”, agregó manteniendo la distancia de seguridad frente al coronavirus y luciendo mascarilla.

La cuenta oficial en Instagram de Catalina y Guillermo de Cambridge también hizo eco de tan emocionante momento explicando que la fotografía donde sale Mila fue elegida como una de las 100 finalistas para el proyecto #HoldStill2020 de la duquesa en colaboración con la National Portrait Gallery.

Además explicaron que Kate Middleton y Mila Sneddon no solo se conocieron y ella la pudo ver vestida de rosa, tal como se lo prometió por teléfono, sino que también disfrutaron del té y conocieron el palacio en un emocionante recorrido. El clip, que tiene como fondo musical ‘Let It Go’ de la película de Disney ‘Frozen’, muestra imágenes del feliz encuentro y también del día en que la niña se enteró que iba a conocer a la princesa, para lo que también llevó una tiara en la cabeza.