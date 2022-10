Sergio George, reconocido productor musical estadounidense, y Monumental Music firmaron una alianza para implementar la disquera Chim Pum Music con la visión de posicionar el talento peruano y ampliar la industria musical para lanzar talentos a nivel internacional en los géneros salsa bachata y tropical.

De esta manera, buscan con Chim Pum Music convertir al Perú en la nueva sede de la salsa bachata y tropical de la mano del experimentado y reconocido productor musical.

En su recorrido por las zonas del puerto, George quedó impresionado con el arte que tienen los jóvenes chalacos y, sobre todo, destacó la obra de Monumental Music que promueve desde hace varios meses el empresario Gil Shavit.

”En el Perú hay gente muy talentosa con muchas ganas de salir adelante. Me he quedado impresionado con el proyecto que maneja Gil Shavit, porque viene ayudando a los que más necesitan, entonces eso es un plus para aportar mi grano de arena y unir esfuerzo”, dijo el productor musical.

Internacionalización del talento peruano

Por su parte, Shavit se mostró contento por la llegada del productor musical y por la gran disposición que tiene para emprender la alianza en beneficio del arte. Sostuvo que él invitó al productor musical para participar en su visión de exportar talento peruano.

”Estoy muy contento de trabajar con él. La calidad profesional que tiene es indiscutible, ha llevado a muchos artistas a la cima y que ahora vea los talentos peruanos me llena de orgullo. Juntos vamos a colocar al talento peruano en lo más alto”, dijo el empresario.

El creador de Monumental Music también adelantó que con esta estrategia extenderán la industria de la música con talentos peruanos para su internacionalización. Agregó que quieren seguir la ola que se viene produciendo en Argentina y Chile donde exportan talentos para otros países.

”Lo que haremos será del Perú para el mundo y vamos por buen camino. El país ahora entra al mercado musical para competir con los grandes de la música”, comentó.

En ese sentido, el empresario anunció que al Callao se sumarán otras sedes para encontrar talento peruano. “Estamos en procesos de poner un estudio en La Victoria y queremos viajar a las regiones para buscar más talentos y hacer un movimiento de la música urbana”, acotó.

En esa alianza, Sergio George se encargará de los talentos del género tropical de salsa para que en un tiempo no muy lejano sean reconocidos a nivel internacional, mientras que Rojas on the Beat, ex productor de Rauw Alejandro, quien tiene a su cargo la nueva disquera Inzdei Monumental, seguirá al mando de la parte urbana; sin embargo, también se sumará a la visión de Monumental Music para apoyar al talento peruano

VIDEO RECOMENDADO

Jimmy Santi relató cómo ayudó a Juan Gabriel para que se inicie en la música

Jimmy Santy afirma que casi hace famoso a Juan Gabriel