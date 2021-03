Luego que la actriz Pierina Carcelén y la modelo Sheyla Rojas sufrieran la filtración de videos íntimos, el conductor de “En boca de todos”, Jaime ‘Choca’ Mandros, se pronunció al respecto y pidió a las personas que comparten dicho material que reflexionen.

En la reciente emisión del programa sabatino de América Televisión, el presentador y excompañero de Sheyla Rojas aseguró que la filtración de videos íntimos “es un delito” y pidió que “dejen de hacer daño” a las mujeres.

“Señores, eso es un delito. Que pases un video íntimo es un delito y lo digo por tantas mujeres y cualquier persona que tiene derecho a su privacidad. SI quiere grabarse con su pareja lo puede hacer, pero nadie tiene derecho (a divulgar dicho material) a lo que están haciendo con Pierina. No solo con ella, lo hablo ahora porque he estado escuchando y se ha estado filtrando videos también de Sheyla Rojas. Ha sido mi compañera por varios años y la verdad no me parece justo”, explicó ‘Choca’ Mandros.

“Yo entiendo que puedas o no estar de acuerdo con el proceder de Sheyla Rojas, si te gusta o no su vida es problema aparte al que estés filtrando en grupitos de ‘patas’. Estás faltando a la ley, estás haciendo algo indignante”, añadió el presentador de TV.

Asimismo, el conductor de “Estás en todas” pidió respeto para la familia de Sheyla Rojas y exhortó a los televidentes a que no compartan y eviten “mandar o reenviar cosas de la vida privada de gente que ni siquiera conoces”.

“Ojalá que eso no le pase a tu mamá, hermana o hija. No lo están haciendo solo con personas públicas, sino también con personas que no son conocidas. Si te llega eso bórralo y a quien te llega dile no lo mandes, no seas desagraciado. Piensa en la familia de estas personas, no puedes estar difundiendo. Conviértete en gente y evita mandar o reenviar cosas de la vida privada de gente que ni siquiera conoces”, puntualizó, notablemente molesto.

